مايا دياب تنشر صورة قديمة لها وتُهاجم 2020 بسبب جائحة "كورونا"

نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهى ترتدى بدلة، وقالت إنها التقطت هذه الصورة فى أواخر العام 2019، وقالت عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إن هذه الصورة كانت في آخر أيام العام 2019، مضيفة: "كنا بنقول وقتها إن 2019 تروح إن شاء الله وتيجي سنة 2020.. وياريتها ماجت"، ويأتي ذلك في الوقت الذي تفشى فيه فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، حيث أصاب أكثر من 4 ملايين شخص وحصد أرواح ما يزيد عن 300 ألف حالة.

وفي وقت سابق، أحيت النجمة مايا دياب حفلًا غنائياً على "يوتيوب"، وهو حفلها الثانى خلال فترة الحجر المنزلى وقدمته للأول مرة على طريقة virtual live show 360.

فى بداية الحفل هنأت مايا الجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأهدت هذا الحفل لشقيقتها "مونى" التي تعرضت لحادث سير منذ أيام وهي موجودة في المستشفى".

وتابعت متوجهة بالكلام لها: "أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتنى القوة والدافع كى أظهر فى هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذا الحفل من بدايته إلى نهايته.. أحبك كثيراً".

بعدها قدمت عددا كبيرا من الأغنيات الخاصة مثل صديقة إلي، سبعة رواح ، كده بردو تغيب، يا قاطفين، واغنيات غير خاصة مثل اه لو لعبت يا زهر وايام الشتي لميريام فارس ولو تعرفوه لإليسا بعد ان عبرت عن محبتها للنجمتين واعجابها بهذه الأعمال الرائعة بأجواء جمعت بين الرقص والرومنسية واعدة الجمهور بحفل كبير ايضا في عيد الفطر

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