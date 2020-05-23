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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يهنئ ياسر جلال على "الفتوة": مبروك يا فتوة الجمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد صلاح حسني على التفاعل مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وذلك بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفتوة" الذى يعرض علي قناة الحياة، عبر تغريدة كتب فيها: "مبروك يا فتوه الجماليه .. حسن الجبالي" ، .. وذلك في إشارة إلي احداث الحلقة الماضية التي شهدت تغلب حسن الجبالي "ياسر جلال" علي عزمي أبو شديد" في صراع الفتونة، وعودته ليصبح فتوة الجمالية، عبر مشهد نال استحسان متابعي ومحبي المسلسل.
صلاح حسني
وفي مشهد آخر بالمسلسل قامت ليل "مي عمر" بقتل زوجة أبيها حسيبة انتقاما منها بسببب قتلها أمها أحباب، وعرف عزمي بموت والدته وشك في شقيقته ليل على الفور وحاول قتلها ولكنها لم تعترف بقتلها.
من جانب آخر عرفت نورا ابنة حسن الجبالي وزوجته ليل أنه ما زال حسن على قيد الحياة ولم يمت وذهبا إليه، وفي ختام الحلقة استغاثت زينب شقيقة حسن به وأخبرته أن عزمى خطف ابنته من أجل جمع الفتوات والهجوم على حي الجمالية.
العمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم مسلسل الفتوة عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.
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