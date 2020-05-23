شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لـ أحمد صلاح حسني عن دوره فى الفتوة: يا حبيبى اللى جاي كله بتاعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة، على توجيه رسالة للنجم أحمد صلاح حسني، للإشادة به عن دوره في مسلسل الفتوة الذي يعرض في السباق الرمضاني والذى يشاركه في بطولته النجم ياسر جلال، ونشر كرارة صورة لـ "صلاح حسني"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "شهادتي فيك مجروحه احمد صلاح حسني بقي نجم كبير من نحوم رمضان ربنا يكرمك يا حبيبي اللي جاي بتاعك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

وشهدت الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار، سؤال نور ابنة حسن الجبالي "ياسر جلال" المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" عن قاتل والدها من أجل الانتقام منه وتأخذ بتار والدها، وأخبرها عزمي أن قاتل والدها هو الفتوة الحاج أحمد "فريدة سيف النصر".

وفي مشهد آخر بالمسلسل قامت ليل "مي عمر" بقتل زوجة أبيها حسيبة انتقاما منها بسببب قتلها أمها أحباب، وعرف عزمي بموت والدته وشك في شقيقته ليل على الفور وحاول قتلها ولكنها لم تعترف بقتلها.

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من جانب آخر عرفت نورا ابنة حسن الجبالي وزوجته ليل أنه ما زال حسن على قيد الحياة ولم يمت وذهبا إليه، وفي ختام الحلقة استغاثت زينب شقيقة حسن به وأخبرته أن عزمى خطف ابنته من أجل جمع الفتوات والهجوم على حي الجمالية.

العمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم مسلسل الفتوة عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.