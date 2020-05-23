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شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى مشيدة بدور أحمد زاهر فى البرنس: ربنا عوضك خير يا أبو البنات والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن منة تشارك في الماراثون الرمضاني في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث. المسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى.
يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9.30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10.15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
تغريدة منة فضالى
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