شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 29.. شريف منير يعقد قرانه على ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 29 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، الكثير من التفاصيل منها اتفاق زوجة جهاد السويفى "محسن صبرى" الثانية مع إيهاب السويفى "إيهاب فهمى"، لاستنزاف أكبر قدر من أمواله حتى ينفذ مخططه الذى أفصح عنه لها حيث يريد أن يوقع إيهاب فى أزمة مالية بعد ترك مراد "كريم فهمى" له، وبذلك يدخل إيهاب بالنصيب الأكبر فى الشركة ويسترد حقه من وجهة نظره.

وفى مشهد آخر تطلب يسرا "تارا عماد" من داليدا "صبا الرفاعى" مساعدتها للرجوع لمراد مرة أخرى، وذلك باعتبارها الأقرب إليه وتستطيع إقناعه، ووافقت داليدا على ذلك بمقابل 10 آلاف دولار، ولكن ذهبت داليدا لمراد وأخبرته بالاتفاق وطلب منها أن تعيد إليه المال مرة أخرى طالما لم تنفذ طلبها، وامتثلت داليدا لكلامه.

تحاول عائشة "سوسن بدر" أن تقنع غالية "ياسمين عبد العزيز" بالرجوع لعبد الله وأكدت لها أنها لن تتزوج مراد مهما حدث، ومن الأولى أن تعود لزوجها الذى تغير تماما وأصبح شخصا آخر، وأن تفعل ذلك من أجل ابنتها، وكان رأى صديقتها علا رشدى نفس رأى والدتها، وحاولت إقناعها بالرجوع لعبد الله وألا تفكر فى مراد مرة أخرى.

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تمتثل ياسمين لرجاء الجميع وتوافق على العودة لزوجها السابق عبد الله "شريف منير" الذى يأتى لعقد قرانه عليها من جديد، وتظهر غالية فى المشهد وقد سيطر الحزن على وجهها أثناء عقد القران، وفى نهاية المشهد يدخل مراد عليهم، فكيف سيكون رد فعله اتجاه هذا الموقف هذا ماستكشفه الحلقة القادمة.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.