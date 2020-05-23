شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال عن أحمد السقا: الكبير ينضم لقائمة شرف "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج المسرحى خالد جلال على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للنجم أحمد السقا وصورة الإرهابي هشام عشماوى بزى الإعدام وعلق عليهما قائلا: "من الآخر احنا ما بنسيبش تارنا.. سلام لأنى مش هاشوفك تاني لا دنيا و لا آخرة.. أجمل اللحظات القصاص من الخائن.. تحيا مصر.. أحمد السقا.. الكبير ينضم إلى قائمة شرف (الاختيار) بعد روعة أمير كرارة بالأمس.. الجميع يتألق اليوم سارة عادل.. ناهد رشدي.. أنعام سالوسة.. محمود حافظ.. تحيا مصر".

من ناحية أخرى لقد شهدت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on حصريا، أحداثا سريعة، حيث خيم الحزن والبكاء علي عائلة المقدم منسى، وعبرت زوجته عن حزنها الكبير لفقدان زوجها البطل، بعدما استشهد ورجاله البواسل فى كمين مربع البرث، فى الحلقة السابقة، كما أقيمت جنازة مهيبة لجنودنا ورجالنا الأبطال بعد استشهادهم فى كمين البرث، كما عبر الجندى خالد "محمد عز" عن حزنه عندما سأل الضابط أحمد خالد صالح "أنا قصرت فى حاجة يا فندم، أومال ليه ممتش زيهم"، ليرد أحمد خالد أن كل شىء بموعد من الله، والشهادة عندما عندما تطلبها ستأتى فى موعدها.