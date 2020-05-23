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شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال عن أحمد السقا: الكبير ينضم لقائمة شرف "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى لقد شهدت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on حصريا، أحداثا سريعة، حيث خيم الحزن والبكاء علي عائلة المقدم منسى، وعبرت زوجته عن حزنها الكبير لفقدان زوجها البطل، بعدما استشهد ورجاله البواسل فى كمين مربع البرث، فى الحلقة السابقة، كما أقيمت جنازة مهيبة لجنودنا ورجالنا الأبطال بعد استشهادهم فى كمين البرث، كما عبر الجندى خالد "محمد عز" عن حزنه عندما سأل الضابط أحمد خالد صالح "أنا قصرت فى حاجة يا فندم، أومال ليه ممتش زيهم"، ليرد أحمد خالد أن كل شىء بموعد من الله، والشهادة عندما عندما تطلبها ستأتى فى موعدها.
تغريدة خالد جلال
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