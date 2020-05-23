شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. جون ترافولتا فى صورة نادرة مع مارلون براندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم جون ترافولتا صورة جديدة له عبر موقع إنستجرام تفاعل بها مع متابعيه، حيث جاءت من ضمن دولاب ذكرياته مع النجوم، وتحديداً مع النجم مارلون براندو، حيث جاءت الصورة ضمن حفل خاص لـ مارلون براندو، مثلما جاء في تعليقه على الصورة، الذى ذكر فيها متابعوه بواحد من أهم نجوم التمثيل فى العالم، الذى لعب بطولة العديد من الأفلام منها الأب الروحي، والذى فاز عن دوره فيه بجائزة أوسكار أحسن ممثل.

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جون ترافولتا

وكان جون ترافولتا نشر صورة نادرة له مؤخراً عبر حسابه على موقع انستجرام مؤخراً، ظهر فيها بصحبة مجموعة من أصدقاء الدراسة قديماً أثناء دراستهم معاً في المدرسة مثلما اتضح في التعليق الذى كتبه بجانب الصورة، حيث كتب أنها التقطت له حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما.

وحصل ترافولتا على العديد من الجوائز المهمة على مدار تاريخه، ولكنه لم يحصل ولا مرة على جائزة الأوسكار ألا أنه ترشح للجائزة مرتين، ولكنه حصل على أكثر من جائزة من جوائز الجولدن جلوب منها عن دوره في فيلم Get Shorty، عام 1995، ولم يحصل على أي جائزة من جوائز الـ BAFTA، بالرغم من أدواره الشهيرة مثل Grease، و off/ Face، الذى سيعاد إنتاجه من جديد، حيث قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".