شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج عن مسلسل الاختيار: تحية كبيرة لأبطال مصر الحقيقيين فى شهداء البرث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد فراج على توجيه رسالة شكر لكل المشاركين فى مسلسل الاختيار، الذي جسد شخصية الشهيد أحمد صابر منسي، وقام ببطولته النجم أمير كرارة. ونشر فراج صور للشهيد منسي، والنجم أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً: حلقة إمبارح الـ 28 من مسلسل الاختيار كانت حلقة عظيمة فيها كمية مشاعر هزت كل اللى اتفرجوا عليها، ولأنى من الممثلين اللى كان ليهم الشرف وشاركت فى عمل بيحكى عن بطولات جيشنا المصرى وقواتنا المسلحة قبل كدة فعارف قد إيه صعب ومهلك إنك تطلع عمل درامى من النوع ده بالشكل المحترم والمشرف ده وبالصورة المبهرة دى.. بشكر من القلب كل اللى عمل على إن المسلسل ده يطلع للنور من أول شركة الإنتاج (سينيرچى) / المخرج بيتر ميمى / المؤلف باهر دويدار / مدير التصوير حسين عسر وكل الكرو / أمير كراره اللى عمل دور متهيألى إنه هيعيش فى قلوب الناس لفترة طويلة قوى وكل الممثلين اللى ظهروا فى الملحمة دى.. براڤو براڤو براڤو ????????".
وأضاف فراج: "وتحية كبيرة قوى لأبطال مصر الحقيقيين شهداء ملحمة البرث وغيرهم كتير من الشهداء اللى ضحوا بحياتهم ولسه بيضحوا فى سبيل إن الوطن ده يفضل آمن ونعيش فيه واحنا مطمنين".
وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار شن القوات الجوية هجوماً على حصون التكفيريين، الذين قتلوا 16 من أبنائنا فى عملية طريق الواحات، وقتلت الطائرات جميع التكفيريين بالصورايخ وكان من بينهم الضابط المنشق عماد عبد الحميد - عابد عنانى، كما شنت قوات حفتر الليبية هجوماً على التكفيريين والجماعات المسلحة فى مدينة درنة الليبية وقتلت الشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى.
وعلى الجانب الآخر، هجمت قوات حفتر الليبية على منزل الإرهابى عشماوى فى مدينة درنة، حيث كان يرتدى حزاما ناسفا، وطالبته القوات بتسليم نفسه، ونجحت القوات فى القبض على عشماوى وترحيله إلى مصر، حيث بثت لقطات حية من القبض ثم ترحيله على مصر وأصبح فى قبضة الأمن المصرى.
كما ذهب سعد - محمود حافظ إلى مدفن المقدم الشهيد أحمد منسى، ليعزيه ويقول له إن الإرهابى هشام عشماوى تم القبض عليه، وأن حق عبد الله شقيقه عاد إلى بعد القبض عليه.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
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