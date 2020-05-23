شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج عن مسلسل الاختيار: تحية كبيرة لأبطال مصر الحقيقيين فى شهداء البرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد فراج على توجيه رسالة شكر لكل المشاركين فى مسلسل الاختيار، الذي جسد شخصية الشهيد أحمد صابر منسي، وقام ببطولته النجم أمير كرارة. ونشر فراج صور للشهيد منسي، والنجم أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً: حلقة إمبارح الـ 28 من مسلسل الاختيار كانت حلقة عظيمة فيها كمية مشاعر هزت كل اللى اتفرجوا عليها، ولأنى من الممثلين اللى كان ليهم الشرف وشاركت فى عمل بيحكى عن بطولات جيشنا المصرى وقواتنا المسلحة قبل كدة فعارف قد إيه صعب ومهلك إنك تطلع عمل درامى من النوع ده بالشكل المحترم والمشرف ده وبالصورة المبهرة دى.. بشكر من القلب كل اللى عمل على إن المسلسل ده يطلع للنور من أول شركة الإنتاج (سينيرچى) / المخرج بيتر ميمى / المؤلف باهر دويدار / مدير التصوير حسين عسر وكل الكرو / أمير كراره اللى عمل دور متهيألى إنه هيعيش فى قلوب الناس لفترة طويلة قوى وكل الممثلين اللى ظهروا فى الملحمة دى.. براڤو براڤو براڤو ????????".

وأضاف فراج: "وتحية كبيرة قوى لأبطال مصر الحقيقيين شهداء ملحمة البرث وغيرهم كتير من الشهداء اللى ضحوا بحياتهم ولسه بيضحوا فى سبيل إن الوطن ده يفضل آمن ونعيش فيه واحنا مطمنين".

Advertisements