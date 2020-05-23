شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ينشر صورة مدرسة تحمل اسم ابن أخية شهيد سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود البزاوى، صورة للمدرسة التي تحمل اسم ابن أخيه البطل هشام مصطفى البزاوى، فى مدينة غزل المحلة بالغربية، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "مدرسة ابن اخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوى".





يشار أن الفنان محمود البزاوى، نشر من قبل صورة تجمعه مع أبن أخيه البطل هشام مصطفى البزاوى، عقب مشاهدته أمس الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار وعلق قائلاً:" ملحمه البرث النهاردة أنا فخور و هفضل فخور لأنه شرف .. ان ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي احد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء .. الف رحمه و نور عليك يا فخر العيله يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي".

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من جانب آخر ، شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة أحداث سريعة ، الذى يعرض حصرياً على شاشة ON، حيث شنت القوات الجوية هجوماً على حصون التكفيريين، الذين قتلوا 16 من أبنائنا من الشرطة المصرية فى عملية طريق الواحات، وقتلت الطائرات جميع التكفيريين بالصورايخ وكان من بينهم الضابط المنشق عماد عبد الحميد - عابد عنانى، كما شنت قوات حفتر الليبية هجوماً على التكفيرين والجماعات المسلحة فى مدينة درنة الليبية وقتلت الشيخ عمر الرفاعى - احمد الرافعى.

وعلى الجانب الآخر، هجمت قوات حفتر الليبية على منزل الإرهابى عشماوى فى مدينة درنة، حيث كان يرتدى حزاما ناسفا، وطالبته القوات بتسليم نفسه، ونجحت القوات فى القبض على عشماوى وترحيله إلى مصر، حيث بثت لقطات حية من القبض ثم ترحيله على مصر وأصبح فى قبضة الأمن المصرى.

كما ذهب سعد - محمود حافظ إلى مدفن المقدم الشهيد أحمد منسى ، ليعزيه ويقول له إن الإرهابى هشام عشماوى تم القبض عليه، وأن حق عبد الله شقيقه عاد إلى بعد القبض عليه.