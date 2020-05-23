شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ينشر الصورة الحقيقية لإعدام الإرهابى هشام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذى يلعب فيه العوضى شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

النجم أحمد العوضى علق علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي شفي غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ إنضمامه لعالم التكفيريين.

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الصورة الحقيقة لإعدام هشام عشماوى

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.