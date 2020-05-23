شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 29.. مواجهة عنيفة بين فتحى وفدوى بعد اكتشاف خيانتها له مع أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، مراقبة "رضوان" محمد رمضان لـ "فدوى" روجينا أثناء قيادتها للسيارة وذهابها إلى "ياسر" محمد علاء في العوامة الخاصة به، وظل يراقبهما من خلف إحدى النوافذ، وقام بتصويرهما أثناء حديثهما بأنهما يريدان قتل زوجها وشقيقه بنفس الوقت "فتحى" أحمد زاهر ويتهموا فيها "رضوان"، كما قام "رضوان" بتصويرهم أثناء العلاقة المحرمة بينهما.

وذهب "رضوان" إلى "رأفت" أحمد فهيم، في الغرفة الذى يحبسه بداخلها، وطلب منه أن يرسل رسالتين من خطه الخاص وبصوته، وههو ما نفذه بالفعل، وقام بإرسال رسالة صوتية لـ"فدوى" وأخبرها بأن "فتحى" ضحك عليها وخدعها وأوهمهها بأنها لا تنجب وهو في الحقيقة الذى لا ينجب، الأمر الذى أغضبها وصدمها.

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وبنفس الوقت أرسل رسالة بصوت "رأفت" أيضا، لـ "فتحى" وأخبره بأن أخيه "ياسر" يخونه مع زوجته "فدوى"، كما أرسل له الفيديو الذى قام بتصويره لهما أثناء العلاقة المحرمة بينهما، حتى يعطيه دليل على كلامه.

وذهبت "فدوى" إلى المنزل، لكى تواجه "فتحى" في خداعه لها بأنها لا تنجب، وعايرته بعدم إنجابه بالعديد من الكلمات القاسية، وظل صامتا لبضع ثوان، ليواجهها هو بخيانتها مع أخيه "ياسر" الأمر الذى لم تنكره واعترفت له بأنها تحبه وستتزوج منه، ليفيدها بأنه فيه كل العبر السيئة التي يمكن ان يتخيلها خاصة بعد أن قتل زوجة أخيه وابنه، وألقى بابنته في الشارع، وحبس أخيه أيضا، وأخبرها أيضا بأن في طفولته قام سرقة صندوق الزكاة من المسجد، وكان "رضوان" يشاهدهما من إحدى العمارات السكنية المقابلة لمنزلهما، ومع محاولة "فتحى" لقتل "فدوى" أمسك "رضوان" بهاتفه المحمول لكى يصور لحظة قتل "فتحى" لزوجته، وانتهى الحلقة لتشويق الجمهور لما سيحدث في الحلقة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.