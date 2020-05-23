محمود البزاوي ينشر صورة لمدرسة ابن أخيه الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمود البزاوي صورة للمدرسة التي تحمل اسم ابن اخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي، بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

وعلق على الصورة: "مدرسة ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي".

وهشام مصطفى البزاوي، هو أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء.

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