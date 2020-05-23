فيديو| خالد سليم يكشف موعد طرح "اللي فات مات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: كشف الفنان خالد سليم، موعد طرح كليبه الجديد "اللي فات مات"، من خلال حسابه بـ"إنستجرام". ونشر "سليم"، تيزر الفيديو كليب وعلق عليه قائلًا: "أغنيتي الجديدة اللي فات مات، اليوم على يويتوب". وصور خالد سليم أغنيته "اللي فات مات" في العاصمة اللبنانية بيروت، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.

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