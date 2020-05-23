شخص غامض ينصب على نادية الجندي في "سكر زيادة"

تبدأ الحلقة الثامنة والعشرون من سكر زيادة بمجيء رجل من لبنان يخبر عصمت "نادية الجندي"، ووالدتها فوزية "سميحة أيوب"، بأنهما ورثتا قصر كبير.

ولا تصدق فوزية وعصمت ذلك الخبر، ومن ناحيتها تقرران بيع القصر واستغلال أمواله، إلا أن عليها دفع مبلغ 2 مليون و250 ألف جنيهًا قبل بيع القصر، ثم تفكر عصمت

وفوزية وكريمة "نبيلة عبيد"، وجميلة "هالة فاخر"، في كيفية تدبير المبلغ، ثم تضح بأن تلك عملية نصب من هذا الشخص الغامض.

وفي نهاية الحلقة يقررن جميعًا السفر إلى لبنان لاستعادة أموالهم المنهوبة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم،

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واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش ايضا في نفس الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، سليمان عيد، أميرة هاني، هنادي منهى، إنجي علي، مصطفى أبو السريع.

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