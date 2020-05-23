قناة التلغراف افكار خلاقة وسط الحظر لمخرجة موهوبة ومذيغ مبصر القلب

افكار خلاقة وسط أجواء الحظر والاحباط التي تواجه العالم بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، فبينما يلجا البعض لعزلة واكتئاب او سخط او الانشغال بأمور لاتهم للتسلية فقط لا أكثر، يقوم مجموعة من الشباب بعمل قناة على اليوتيوب لتقديم برامج اذاعية وتليفزوينية جادة ومسلية في الوقت نفسه، تحت اسم قناة التلغراف، والتي نجحت بع برامجها في جذب عدد كبير من المستمعين عبر الشبكة العنكبوتية من بينها برنامج هادف ومسلي باسم " الحكاية رمضان" للمخرجة دينا البدوي مؤسسة القناة ويقدمه المذيع الشاب مبصر القلب شادي اسامة .

مشروع طموح تقوم به المخرجة ووسيلتها جهاز محمول بسيط تقم عبره بعمل المكساج والمونتاج وتركيب الصور والصوت والتسجيل والبث عبر القناة ، وهو نموذج مشرف لكيفية توظيف الموهبة في ظروف استثنائية، وسوف نتعرف على تلك المواهب ونقمها لجمهور القراء تشجيعا وإشادة بتلك الجهود الجبارة والفارقة .

بداية التقينا بالمخرجة دينا البدوي صاحبة الفكرة ومؤسسة ومخرجة البرامج وهي مخرجة مسرحية ومدربة لذوي الاحتياجات الخاصة وحصلت على عدد كبير من الجوائز عبر مشاركتها بمسابقات مسرحية مختلفة متخصصة .

قالت المخرجة دينا البدوي : اولا احنا كقناة على اليوتيوب اسمها التلغراف بنحاول تكون رسايلنا قصيرة وجاذبة زي التلغراف بالظبط واقصى زمن لبرامجنا 5 دقايق، ومعندناش امكانيات لكن عندنا حلم طموح ونموذج بنقدمه اننا من البيت وبامكانات بسيطة نقدر نساهم في الترفيه عن الناس بتقديم مادة جادة ومسلية في نفس الوقت .. وباستخدام ادوات بسيطة نقدر وندي مثل لغيرنا انه يقدر يفيد نفسه وبلده

ويعرف معلومات عنها وعن حاجات كتير جميلة في مصر .

واوضحت أن الفكرة بدأت من فترة وهي اننا نقدر نعبر عن أنفسنا في السوشيال ميديا بشكل مختلف ونصنع قناة مش بالمعنى المفهوم للقنوات الفضائية لكنها قناة تحمل محتوى متنوع بين مواهب ولقطات كوميديه للترفيه على زوارنا، ثم بدأنا في التفكير في برامج هادفه نستغل فيها طاقة الشباب الموجود و نتحدث عن مواضيع تهمهم .. ولهذا نزلنا الشارع وقدمنا برنامج اسمه الدائرة المستطيلة بنات وبس ونقاشنا خلال عدة حلقات مشاكل خاصة بتكاليف الزواج وغيرها من المشكلات .

واكدت المخرج دينا البدوي : بعد ان حصل جائحة فيروس كورونا حاولنا يكون لنا دور مع الدولة وفي حدمة المواطنين اللي هما ناسنا وأهلنا وقمنا بعمل فيديوهات قصيرة لبعض الأطفال لحث الكبار على الجلوس في البيت وخصوصا الأطفال عبر الاشارة لما يمكن ان يمارسه الشخص بالمنزل من اشياء مفيدة حتى لو كانت عبر بعض الالعاب.

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وتابعت : استعدادا لرمضان فكرنا في برنامجنا الحالي الحكاية رمضان وبنستعرض عبر 4 حلقات المقارنات بين رمضان زمان و الآن وحتى رمضان ما بعد الكورونا وبنحاول نسترجع جمال رمضان الروحاني والابداعي عبر الفوازير والف ليلة وليلة والغاني الشهيرة الي هي خلفية حلقاتنا والسلوكيات الايجابية والسلبية ، وما زالت لدينا أفكار كثيرة لبرامج عن

الصحة والجمال للبنات والوصفات الجديدة للعناية بالبشرة بشكل آمن .

وحول تكلفة تلك البرامج لمجموعة من الشباب وكيف تخايلوا على تلك الصعوبات قالت البدوي : طبعا لأن في تكلفة كبيرة عشان نعمل مادة ونصور فلجأنا لفكرة ازاي بموبايل نقدر نصور ونسجل ونمنتج ونمكسج برامج كاملة ونستعيض أحيانا عن التصوير بالفيديو لأنا نعمل تشكيلة صورة معبرة عن الحدث وتحولنا لشكل اذاعي بصوت شادي اسامة الموهوب واعتقد قدرنا بشكل أو بآخر نقدم نفسنا.

واضافت ما زالتعندنا افكار كثيرة وطموحة، بأن يصبح شعار قناة التلغراف مشهور تبعا لاعمالنا الابداعية المفيدة والجاذبة والتي نحاول أن تكون جزء من بهجة الناس وثقافتهم و جزء من وعيهم بكل الرسايل التي تريد الدولة أن توصلها للمجتمع سواء بالتوعية عن فيروس كورونا أو رسائل عامة تهم المواطن وتفيد في طريق الأمل الي بتمشيه مصر للمستقبل.

يقول شادي اسامة مذيغ برنامج الحكاية رمضان والذي حقق مشاهدات واهتمام كبيرين : كانت لي رغببة كبيرة ان أكون مذيعا وقد اتخذت عدة خطوات في هذا الإطار لكنها لم تكن ناجحة بالقدر المطلوب وواجهتني عدة عقبات، ولكنني صقلت موهبتي تلك عبر سماع البرامح وكورسات وورش إذاعية ، اضافة لانني عملت على موهبتي بالتدريب ، وحاليا اقوم باعداد الحلقات والتقديم الإذاعي لحلقات برنامج الحكاية رمضان.

بالنسبة لقناة التلغراف هي فكرة جيدة جدا تتيح معلومات جيدة للمستمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبها ترفيه في ظل ظروف الحظر، وأتمنى أن تنجح القناة بشكل اكبر وتتميز كقناة على اليوتيوب، وهو ما نحاوله.

وتابعت : " وان نقدم برامج أكثر تنوعا وهو ماتقوم به المخرجة دينا البدوي مؤسسة القناة والتي تعمل على عدة برامج جديدة تخص الصحة والطعام ونماذج مشرفة ومعلومات تاريخية حول التاريخ المصري القديم لتقدم نماذجا مشرفة يفخر بها المستمع المصري ويتعرف على تاريخه المشرف، وتبث فيه روح الانتماء والفخر بمصريته، كما تشمل تلك البرامج اهتمامات متعددة للمستمعين وتقدم فائدة كبرى لهم".