تدور أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" بإكتشاف دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) الزوجة الأولي للزعيم عادل إمام (فالنتينو) زواجته الثانية من داليا البحيري (نور فالنتينو)، بعد ما وجدت (عفاف) بيجامتها الضائعة معلقة على منشر بلكونة فيلا (نور فالنتينو).
وتتوالى أحداث الحلقة بخدعة (عفاف عصمت) لـ فالنتينو بنومها في سرير زوجته الثانية وعندما يأتي (فالنتينو) يجدها زوجته الأولى مكان الثانية.
يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، دالياالبحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق،محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
كانت هذه تفاصيل خبر بيجامة دلال عبد العزيز تكشف زواجة ثانية لعادل إمام .. أبرز أحداث الحلقة 29 من فالنتينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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