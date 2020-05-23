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مي الغيطي تقتل محمد شاهين بتدبير غادة عبد الرازق في سلطانة المعز

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تواصل سلطانة وورد العمل في خطتهما في الانتقام من نعيم بقتل شقيقه شمس، وترتب ورد كل شيء لإبعاد الجريمة عنهم، وتذهب إلى سلطانة وتبقي بجانبها.

 

ويحدث تسريب الغاز في منزل شمس

ويحترق المنزل ويموت، وتبدأ الشرطة التحقيقات مع ورد وسلطانة.

 

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وتتهم سدرة شقيقة شمس أن ورد وسلطاء وراء مقتله وأنه لم يموت بشكل طبيعي، لكن

لا يوجد ما يثبت كلامها، ويعتذر خزاعة من سلطانة، وينوي نعيم الانتقام من سلطانة ولكن بعد الانتهاء من الحفر.

 

والمسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها الفنان الشاب كريم الأبنودي، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، وإخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.

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