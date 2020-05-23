روجينا تكتشف خداع أحمد زاهر لها خلال أحداث الحلقة الـ29 من البرنس

تشهد أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل الرمضاني "البرنس"، اكتشاف روجينا (المعلمة فدوة) روجينا خبر إنجاب دنيا عبد العزيز (شيماء) طفلاً من زوجها رجل الأعمال أيمن عزب، والذي أكد لها أن زوجها أحمد زاهر (فتحى) زوج (شيماء) لا ينجب بعد أن قام بخداعها.

وتتوالى أحداث الحلقة بقيام محمد رمضان (رضوان) بإرسال صورة لـ(فدوة) ليخبرها بأن زوجها (فتحى) لا ينجب، ويرسل لها إيضاً

رسالة صوتية بصوت رأفت يخبرها بأن (فتحي) قام بخداعها وانه هو الذي لا ينجب.

وتتابع الحلقة بذهاب رحاب الجمل (عبير) إلى الفندق الذى تعمل به نور اللبنانية (علا) لكى تسألها عن زوجها، وتعترف لها بأنها تتوقع ان (رضوان) قام بأذيته، ولكن (علا) ترد عليها بعنف وتطلب من الأمن إخراجها من المكان.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.