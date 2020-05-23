زين العمر برفقة ابنته: "يا قديسة ريتا تحميلي بنتي"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ صورة له مع ابنته ريتا، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجا زين من شفيعة الأمور المستحيلة ​القديسة ريتا​ ان تحمي ابنته، اذ انه علّق على الصورة قائلا: "يا قديسة ريتا تحميلي بنتي الوحيدة ريتا الحب يجعل من الأمور المستحيلة ممكنة القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة ينعاد عالجميع".

على صعيد آخر وجّه زين العمر مؤخرا رسالة لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، طلب منه ان يكشف عن الفاسدين او عن الذين لا يسمحون له بإصلاح الوطن ومحاسبة الفاسدين، مشيرا الى ان الشعب اللبناني تعب وجاع.

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