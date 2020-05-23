تراند اليوم : سارة عادل تحكي تفاصيل مثيرة عن تجسيدها لشخصية زوجة المنسي

أعربت الفنانة سارة عادل عن فخرها بتجسيد شخصية منار سليم زوجة الشهيد أحمد منسي ضمن أحداث مسلسل الاختيار، مشيرة إلى سعادتها بالتعرف على هذه السيدة عن قرب، وما لمسته منها من ود وإيمان.

وقالت سارة عادل: لم تبخل زوجة الشهيد المنسي أبدا بأي تفاصيل يمكن أن تساعد في تجسيد شخصيتها، شخصية ودودة ومرحة، وكنت حريصة على متابعة حركاتها، وإيماءاتها، لزماتها، وكل التفاصيل الدقيقة التي تقدم إصافة للشخصية على الشاشة”.

وأضاف: أحاول تقليدها أو الظهور كنسخة منها فقط استخلصت خلال الجلسات التي جمعتنا ملامح من روحها، في تعاملاتها مع أحمد المنسي وجميع أفراد العائلة، هل هي سيدة قوية، خجولة، اجتماعية، تفهم صفاتها الشخصية كان المفتاح الذي أبحث عنه لتقديم الدور كما ينبغي.

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بدأت أحداث الحلقة 28 من المسلسل، بقيام المجموعات التكفيرية بتطويق مربع البرث، ومحاصرته، وشن الهجوم على مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، الذي تفاجأ بصيحة عسكري المراقبة وهو يقول: «حرس سلاح»، فيقوم المنسي بشد اجزاء سلاحه والاستعداد للقتال.

تنشب ملحمة دامية بين التكفيريين ورجال الصاعقة المصرية، ويقوم أحمد المنسي باعتلاء سطح المعسكر، ويمطر التكفيريين برصاص سلاحه، في الوقت الذي تتوجه فيه قوات الإمداد لرجال الصاعقة لمحاولة السيطرة على الموقف، ويستمر المنسي في مقاتلة التكفيريين وإسقاط الكثير منهم، لكنه يقع شهيدًا بعد قنصه في رأسه من الخلف.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.