تراند اليوم : بالفيديو.. إنهيار ليلي علوي حزنا علي شهداء ملحمة البرث

عرضت بالأمس، الحلقة الـ 28 من مسلسل “الاختيار”، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

حصدت الحلقة العديد من ردود الأفعال الإيجابية، إذ علق الكثيرون معبرين عن مدى احترامهم للجيش وبطولاته من بينهم مجموعة كبيرة من المشاهير والفنانين من بينهم ليلى علوي.

نشرت علوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع Facebook، تسجيل صوتي علقت من خلاله على أحداث الحلقة.

وقالت باكية: “حلقة النهاردة رهيبة، يارب ترحمهم هما من الشهداء..لازم نعرف ايه اللي بيحصل، احنا بنسمع وبننسى وبننشغل، لازم كلنا ندعيلهم ونقرالهم الفاتحة، ويارب ينصرهم وينصر بلدنا واكرم ولادهم أخر كرم، يارب تحفظنا وتحفظ بلدنا وكل شبر في أرضنا”.

مسلسل “الاختيار” من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، عابد عناني، إسلام جمال، حازم سمير بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين سيظهروا كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل.