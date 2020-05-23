تراند اليوم : إستنوا عبير صبري في حلقة ذو طابع خاص مع بوسي شلبي – صورة

شاركت عبير صبري جمهورها عبر حسابها بإنستجرام بصورة جديدة لها مع الإعلامية بوسي شلبي من كواليس برنامج أحلى النجوم المذاع على قناة المحور.

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة “انتظروني مع الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي في العيد وحلقة جميلة في برنامج أحلى النجوم على قناة المحور ما شاء_الله#خيانه_عهد #عبير_صبري”.

يذكر أن عبير صبري تشارك في بطولة مسلسل” خيانة عهد” مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.