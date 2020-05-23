تراند اليوم : عندما يتحدث بطل التمثيل عن البطل الحقيقي.. محمد عز يرفض التحدث عن دوره في الإختيار- شاهد

شارك الفنان محمد عز في مسلسل “الاختيار” وجسد شخصية جندى مقاتل خالد علي محمد موسى الشهير بـ”خالد السفاح”، أحد أبطال ملحمة البرث.



بعد عرض الحلقة تسعى البرامج التليفزيونية لاستضافة نجوم المسلسل للحديث عن المسلسل وكواليسه، لكن عز قرر عدم الظهور في أي برنامج أو إجراء أي حوار.

أوضح السبب في منشور كتبه عبر حسابه على Facebook قال فيه إن البطل الحقيقي حي يرزق وهو الأحق أن يظهر ويتحدث عن حقيقة ما حدث.

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“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎