تراند اليوم : خليك في البيت .. أفلام و مسرحيات العيد هتتفرج عليها من خلال المنصات الالكترونية

عقب خروج قرارات مجلس الوزراء تم التاكد من اغلاق دور العرض خلال ايام العيد مما جعل الجمهور يبداء في البحث عن افلام العيد و برامج العيد عبر المنصات الالكترونية و القنوات الفضائية .

ونرصد لكم ابرز الافلام علي المنصات و القنوات الفضائية :

منصة نتفليكس

أعلنت “نتفليكس” Netflix عن الأعمال الجديدة المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان أن المسرحيات المعروضة هي “العيال كبرت” و”المتزوجون” و”باي باي لندن”، فإن هذه الإضافات الجديدة إلى منصة نتفليكس ستأخذ المشتركون في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي.

وسيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة المميزة من المسرحيات الكوميدية عبر قسم مخصص على المنصة بعنوان “نوستالجيا Arabic Nostalgia” حيث ستتوفر المسرحيات في ١٩٠ دولة حول العالم لأكثر من ١٨٣ مليون عضو ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية. سيتمكن المستخدمون الذين يملكون حسابات باللغة العربية من مشاهدة جميع المسرحيات، و ستكون مسرحيات مثل؛ المتزوجون، وريا و سكينة، ومراهق في الخمسين و باي باي لندن متوفرة لدي المستخدمين للحسابات باللغة الانجليزية عند الانطلاق على أن تضاف الترجمة الانجليزية لبقية المسرحيات لاحقًا.‎

منصة OSN

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كشفت منصة OSN للبث عن عرض أكثر من 40 برنامج حصري خلال شهر مايو من أعمال Disney+ الأصلية ومسلسلات وأفلام ووثائقيات جديدة وحصرية من الرسوم المتحركة والبرامج العائلية والدراما والتشويق والأكشن والكوميديا وغيرها من المحتوى الذي يستحق المتابعة.

أعمال عربية جديدة

مجموعة أفلام عادل إمام (عيد الفطر) – ستستعرض منصة البث الخاصة بشبكة OSN مجموعة متميزة من أبرز أفلام عادل إمام تقديراً للمثل الشهير، بما فيها البحث عن فضيحة (1973) والهلفوت (1985) والإرهابي (1994).

حب واحد وحياتان (30 مايو) – فيلم تركي من تصنيف دراما ورومانس حائز على جوائز، وهو من بطولة بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك، يسلط الضوء على ما قد يسببه القيام بخطوة صغيرة سواء في الاتجاه الصحيح أو الخاطئ.

البدلة (عيد الفطر) – فيلم رومانسي مصري من بطولة تامر حسني وأكرم حسني يتنكران بزي رجال شرطة ويتعرضان إلى العديد من المواقف.

ديزني بلس

تعمل شبكة “ديزني بلس” للبث عبر الإنترنت حالياً على إنتاج فيلم قصير باسم “العيد في أمريكا”، تدور قصته حول إجازة العيد لعائلة باكستانية مسلمة واحتفالاته في الولايات المتحدة، ومن المقررطرح هذا الفيلم للمشتركين في الخدمة منخفضة التكلفة لبث مقاطع الفيديو عند الطلب، وتتولى توزيعه استوديوهات أفلام والت ديزني.

وشاركت منصة ديزني بلس منشور دعا الممثلين للتقدم لاختبارات الأداء، لا يزال هذا الفيلم قيد الإنتاج ويبحث عن ممثلين يمكنهم التحدث بالإنجليزية والأردية بطلاقة ليجسدوا شخصيات عائلة باكستانية مهاجرة استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمجلة “فوج”.

نايل سينما

صرح أسامة البهنسى، رئيس قطاع المتخصصة، بأن قناة نايل سينما ستحتفل بعيد الفطر بباقة من الأفلام والبرامج على شاشتها تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجنارى وتعرض أفلام عسكر فى المعسكر / الجزيرة / كتكوت/ ولاد العم / لامؤاخذة / المصلحة / بنات العم/ يوم ما تقابلنا / الحب الأول / أنت عمرى / حبك نار.

ووأضاف أنه فى أول أيام العيد فى تمام الساعة العاشرة مساء ستذاع حلقة الفنان سيد رجب من برنامج “أكشن” تقديم الإعلامية رباب الشريف، إعداد مروة حربى، أما عن ثانى وثالث أيام العيد ستذاع حلقتان للفنانة نيرمين الفقى الساعة العاشرة مساء من برنامج “كلوز آب” تقديم الإعلامية إنجى على اسكريبت وإعداد مروة حربى ومن إخراج دعاء أحمد.

كما تذاع على شاشة نايل سينما عددًا من الأفلام التسجيلية القصيرة من إنتاج القناة عن الفنان الكبير(الملك) فريد شوقى بمناسبه ذكرى مئويته.