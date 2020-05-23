شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يطلق برومو تشويقي لكليبه الجديد "اللى فات مات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان خالد سليم برومو تشويقي لكليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا وتم تصويره في لبنان.

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وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم خالد سليم وجهه مؤخرا سؤالا لجمهوره عن موضوع أغنيته الجديدة، مشيرا إلى أنه غنى من قبل الكثير من الموضوعات غير المعتادة عن الحب والمشاعر، مثل أغنيته لكل عاشق وطن، وعشنا قد إيه، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه "غنيت كتير لحاجات غير الحب والبعد والفراق.. شوفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على السؤال اللى فى الآخر".

ورد عدد من متابعيه على سؤاله، حيث قال أحدهم "ممكن تكون عن التوعيه وإزاى نحافظ على نفسنا فى الوقت الحالى وبعض الوسائل للترفيه عن النفس داخل البيت"، كما قال آخر "عن رمضان"، وقال آخر "كل حاجة منك حلوة بالنجاح والتوفيق ديما يا رب".