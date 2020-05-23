شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي بجوار أحمد السقا فى كواليس مسلسل الاختيار.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج بيتر ميمي على مشاركة متابعيه بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل الأختيار، بصحبة النجم أحمد السقا، الذى ظهر في حلقة المسلسل اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار شن القوات الجوية هجوماً على حصون التكفيريين، الذين قتلوا 16 من أبنائنا فى عملية طريق الواحات، وقتلت الطائرات جميع التكفيريين بالصورايخ وكان من بينهم الضابط المنشق عماد عبد الحميد - عابد عنانى، كما شنت قوات حفتر الليبية هجوماً على التكفيريين والجماعات المسلحة فى مدينة درنة الليبية وقتلت الشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى.