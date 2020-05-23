شكرا لقرائتكم خبر عن حتى بالكمامة شيك.. هيو جاكمان فى إطلالة مميزة مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم هوليوود هيو جاكمان فى أحدث ظهور له مؤخراً أثناء تسوقه بصحبة زوجته في شوارع نيويورك، وهو الظهور الأول له منذ فترة، حيث اعتاد النجم الشهير على عدم النزول والمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا، والتفاعل مع متابعيه من خلال السوشيال ميديا.



هيو جاكمان 1

هيو جاكمان الذى يبلغ من العمر 51 عاما ظهر في إطلالة أنيقة، وتميز فيها بارتداء ماسك وصفه موقع الديلي ميل بأنه يثبت اختيار جاكمان المميز الجيد دائماً، حيث يعد نجم هوليوود واحدا من أكثر النجوم تميزاً في اختيار ملابسه، وبالتالى لم يختلف الأمر مع الماسك الذى يرتديه كواحدة من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذى يتبعها الملايين حول العالم أملاً في حماية أنفسهم من وباء كوفيد 19.

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هيو جاكمان بالكمامة



هيو جاكمان

من جانب أخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.