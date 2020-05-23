شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 29.. القبض على الإرهابي عشماوى ولقطات حية من إعدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة ON، حيث شنت القوات الجوية هجوماً على حصون التكفيريين، الذين قتلوا 16 من أبنائنا من الشرطة المصرية فى عملية طريق الواحات، وقتلت الطائرات جميع التكفيريين بالصورايخ وكان من بينهم الضابط المنشق عماد عبد الحميد - عابد عنانى، كما شنت قوات حفتر الليبية هجوماً على التكفيرين والجماعات المسلحة فى مدينة درنة الليبية وقتلت الشيخ عمر الرفاعى - احمد الرافعى.

وعلى الجانب الآخر، هجمت قوات حفتر الليبية على منزل الإرهابى عشماوى فى مدينة درنة، حيث كان يرتدى حزاما ناسفا، وطالبته القوات بتسليم نفسه، ونجحت القوات فى القبض على عشماوى وترحيله إلى مصر، حيث بثت لقطات حية من القبض ثم ترحيله على مصر وأصبح فى قبضة الأمن المصرى.

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كما ذهب سعد - محمود حافظ إلى مدفن المقدم الشهيد أحمد منسى ، ليعزيه ويقول له إن الإرهابى هشام عشماوى تم القبض عليه، وأن حق عبد الله شقيقه عاد إلى بعد القبض عليه.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.