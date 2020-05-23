شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 29.. كريم فهمى يكشف لصديقه إسلام جمال خيانة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 29 من مسلسل ونحب تانى ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز، كشف مراد "كريم فهمى" لصديقه عمر "إسلام جمال" حقيقة زوجته وخيانتها له مع إيهاب السويفى "إيهاب فهمى"، بعدما تأكد من ذلك بإرسال أحد رجاله الذى يراقب إيهاب فيديو يجمع ناريمان "آية سامى" زوجة عمر وإيهاب السويفى وهى تغادر منزله، وعند تأكده طلب منه أن يأتى له فى الفندق الذى يقيم فيه.

حاول عمر الاعتذار لأنه كان قد اتفق مع زوجته لشراء سيارة لها بمناسبة عيد ميلادها، وهنا حذره مراد من فعل ذلك وطلب منه سرعة المجيء له، وبالفعل ذهب على الفور وحكى له مراد حقيقة كل شيء، انهار عمر عقب سماعه لذلك وقرر التخلص من زوجته ومن إيهاب ولكن حاول مراد تهدئته وطلب منه أن يتصرف بحكمة وأن يخططا حتى يستطيعا الإيقاع بهما.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.