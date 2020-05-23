شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي يرزق بمولودة جديدة ويسميها "شابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق النجم صابر الرباعي اليوم الجمعة بمولودة جديدة من زوجته "إخلاص" وقد أطلقا عليها اسم "شابة"، وهو المولود الثالث له من زوجته الحالية بعد "أمير" و"جود هادي"، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي لأن لديه طفلين من زوجته السابقة وهما "إسلام وصفاء".

ومن المقرر أن يطرح المطرب التونسي صابر الرباعي كليبا جديدا بعنوان "ليلة في العمر"، خلال شهر يوليو المقبل، والأغنية كان مقرر طرحها شهر مارس الماضى، ولكن تأجل طرحها للموعد الجديد، والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

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من ناحية أخرى شارك صابر الرباعى مؤخرا خلال أوبريت جديد بعنوان "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان، وبمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة وأصالة وحسين الجسمي وسعد لمجرد وبلقيس فتحي ونجوى كرم وكارمن سليمان وآخرين، والأوبريت ضمن مبادرة "صناع الأمل" التي تطلقها الإمارات.

كما يتعاون صابر الرباعى مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب، فى أغنية "سينجل" جديدة باللون الشعبى باللهجة المصرية تحمل اسم "ورحمة قلبى"، من كلمات وليد العزالى، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

وطرح صابر الرباعي أحدث أغنياته "غشاش" وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" نهاية شهر يناير الماضى، وتقول كلمات الأغنية: "بكاش غشاش باين روح يا خاين كذاب لعاب هاين حبي في عينه مجروح بروحً منك فكني عنك..ما أبيك ما أبيك خلًه ينفك زينكً".