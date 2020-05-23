شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى عن "البرنس": عايز أشوف الحلقة الأخيرة دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم أحمد حلمي بمسلسل "البرنس"، وذلك بعدما أكد عبر حسابه على تويتر أن المسلسل مشوق لأقصى درجة، واصفاً حالته تجاهه بأنه لا يستطيع الانتظار حتى الحلقة الأخيرة بسبب أحداثه المشوقة، مثلما ظهر فى كلماته على تويتر الذى قال فيها: "مسلسل مشوق لدرجة إنى عاوز أشوف الحلقة الأخيرة دلوقتى"، وذلك في إشارة إلى أنه لا يستطيع الانتظار الحلقة الأخيرة غداً.



أحمد حلمي ومسلسل البرنس

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.