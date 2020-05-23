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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: الاختيار أكبر رد على المطالبين بوقف تصوير مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وكتب عمرو محمود ياسين على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "لسة فاكر كل الناس اللى بتقلل من قيمة الفن وأنه مش مهم وأنه إيه أهمية تروحوا تصوروا.. يا ترى شفتوا الحالة اللى عملها الفن فى الأيام اللى فاتت؟ فرقت معاكم المسلسلات يا ترى ولا لأ؟"
وأضاف ياسين: "تخيلوا كدة وأنتم قاعدين فى البيت الأيام اللى فاتت من غير الأعمال الدارمية دى كلها.. ومتفرغين فقط لعد أعداد حالات الكورونا! شفتوا إزاى ممكن حلقة فى مسلسل تغير من عقول ونفوس ناس؟ شفتوا إزاى أعمال فنية ممكن تزرع قيم و مبادئ فى نفوس شباب وأطفال؟".
واختتم ياسين: "مصر محظوظة بقوتها الناعمة.. ياريت ندرك قيمة الفن وأهميته.. ونبطل نسخر منه ونحط من شأنه.. الفن قوة".
وكانت دعوات قد انطلقت قبل الموسم الرمضانى، من قبل بعض الفنانين والجمهور، تطالب بوقف تصوير مسلسلات رمضان بعد قرار الدولة بتقليل الاختلاط وفرض حظر التجول، منعا لانتشار فيروس كورونا، وتضمنت عبارات البعض تقليلا من أهمية الفن ودوره.
تغريدة عمرو محمود ياسين
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