شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: الاختيار أكبر رد على المطالبين بوقف ‏تصوير مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السيناريست عمرو محمود ياسين على ردرد الفعل حول ‏الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وكيف بثت فى ‏نفوس المشاهدين مشاعر الوطنية والغيرة على تراب هذا البلد، فى ‏دليل قاطع على أهمية الفن والقوى الناعمة، فى مقابل الأصوات ‏التى كانت تنادى بوقف تصوير الأعمال الدرامية مع بدء انتشار ‏جائحة كورونا.‏

وكتب عمرو محمود ياسين على صفحته الشخصية على "فيس ‏بوك": "لسة فاكر كل الناس اللى بتقلل من قيمة الفن وأنه مش ‏مهم وأنه إيه أهمية تروحوا تصوروا.. يا ترى شفتوا الحالة اللى ‏عملها الفن فى الأيام اللى فاتت؟ فرقت معاكم المسلسلات يا ترى ‏ولا لأ؟" ‏

وأضاف ياسين: "تخيلوا كدة وأنتم قاعدين فى البيت الأيام اللى ‏فاتت من غير الأعمال الدارمية دى كلها.. ومتفرغين فقط لعد ‏أعداد حالات الكورونا! شفتوا إزاى ممكن حلقة فى مسلسل تغير ‏من عقول ونفوس ناس؟ شفتوا إزاى أعمال فنية ممكن تزرع قيم و ‏مبادئ فى نفوس شباب وأطفال؟".

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واختتم ياسين: "مصر محظوظة بقوتها الناعمة.. ياريت ندرك قيمة ‏الفن وأهميته.. ونبطل نسخر منه ونحط من شأنه.. الفن قوة".‏

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وكانت دعوات قد انطلقت قبل الموسم الرمضانى، من قبل بعض ‏الفنانين والجمهور، تطالب بوقف تصوير مسلسلات رمضان بعد ‏قرار الدولة بتقليل الاختلاط وفرض حظر التجول، منعا لانتشار ‏فيروس كورونا، وتضمنت عبارات البعض تقليلا من أهمية الفن ‏ودوره.‏



تغريدة عمرو محمود ياسين

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