ريما الرحباني: الله لا يوفق مطلق الخبر..والحمدالله والدتي بصحة جيدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بين الفينة والأخرى تتصدر المشهد، شائعةٌ مفادها وقاة أحد النجوم أو الذين لهم ثقلهم على الساحة الفنية، وقد تتكرر شائعة وفاة أحدهم أكثر من من مرة، ومنهم كانت سفيرة لبنان إلى النجوم فيروز، والتي باتت شائعة وفاتها على ما يبدو مادة دسمة لمطلقي الشائعات.

وفي التفاصيل، فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كلمات التعزية المؤكدة وفاة السيدة فيروز عن عمر ناهز 84 سنة، في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، لتنتشر كالنار في الهشيم عبر تطبيق "واتساب" في مختلف دول العالم العربي.

وهو الأمر الذي جعل أهل الإعلام والصحافة يحاولون معرفة مصداقية الخبر والمسارعة إلى نفيه، حيث غردت ديما صادق بـ صورة لـ فيروز، وعلقت: "فيروز بخير الدنيا كلها بخير"، فيما كتبت فجر السعيد: "الله يطول بعمر الفنانه الكبيره فيروز واتقوا الله في اشاعااااااااااتكم لابارك الله فيكم تخلونا نسبكم باليوم الفضيل استغفرالله".

أما فاطمة عبدالله فقد كتبت نافية شائعة وفاة فيروز: "فيروز، الشي الحلو الباقي وسط كل هالبشاعة. هي بخير، والله يطوّل بعمرها. ما بعرف كيف في ناس بتبثّ شائعات عن حياة الإنسان وموته. كيف بكل سهولة بينشروا الكذبة. فيروز هي ما تبقّى. صوتها الرجاء لمسح هذا الوجع".

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وأحدث هذا الخبر ضجة كبيرة على الساحة الفنية بخاصة مع كل تلك التأكيدات بأن السيدة فيروز لا تزال على قيد الحياة وتتمتع بصحة جيدة، ما جعل كثيرين يتساءلون عن الغاية من انتشار هكذا شائعة.

ويبدو أن الأمر أغضب ابنة السيدة فيروز، ريما الرحباني لتخرج الأخيرة عن صمتها معلنةً عن غضبها من هذه الشائعة قائلةً: "عندي عطل بالإنترنت من ٥ أيام. والحمدالله ما عندي واتساب، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي، رغم كل شي صاير به الدني، يطلّع إشاعة متل وجّو، ملنا بألف خير الحمدالله. شكرًا".

وتجدر الإشارة، الى أن خبر وفاة السيدة فيروز قد تردد خلال السنوات الأخيرة الماضية بشكل متكرر، من دون أن يكلف مطلق الشائعة نفسه التحقق من مصداقية الخبر حرصا على مشاعرها وعائلتها فليس من السهل أن يقرأ الشخص خبر وفاته فهذا قد يؤثرعليه نفسيا بطريقة سلبية.