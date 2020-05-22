أحمد السقا يكتسح وليد توفيق مبكرًا..والأخير يشعل التحديات بهذه الأغنية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم اللبناني وليد توفيق، مساء الجمعة، ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان مغربي ضيفها ومواطنها النجم الكبير وليد توفيق بمقدمة زاخرة بمشواره الفني الطويل ومنشئه أيضا، وبعدها أعرب السقا عن سعادته وامتنانه لوقوفه أمام "توفيق"، ليبادله الأخير المدح قائلاً: "أحمد صديق قديم ونجم وأنا معجب كتير فيه تمثيل وأخلاق".

وأشعل توفيق بداية التحدي بإنشاد أغنيته الشهيرة "يا ليل" التي من كلمات الكاتب اللبناني ميشيل جحا، وبعدها شدا بأغنية "تيجي نقسم القمر"، وسط تفاعل كبير من رزان والسقا، معربًا توفيق عن سعادته البالغة لوجوده مع النجمين رزان مغربي وأحمد السقا بالبرنامج الخيري.

وبدأ النجمان "السقا" و"وليد" مسابقات البرنامج بتحدي "التورتة" الذي قدم خلاله وليد توفيق ذكاء كبيرا في اقتناص الفوز من منافسه، ليرد عليه السقا بالفوز في التحدي الثاني الذي اعتمد على الذاكرة بشكل كلي، وعجز النجم اللبناني صاحب الـ66 عامًا، عن الفوز فيه، كما استغل السقا سرعته في معرفة أعلام العالم ليفوز بالتحدي الثالث.

وبعدها فاز في التحدي الرابع لقدرته على التنشين بالأسهم أكثر من وليد توفيق، كما فاز السقا بالتحدي الخامس، ليحقق انتصارا مبكراً بالتسابق اليومي، ويترك خيار التبرع لمنافسه وليد توفيق، بعدما أوصاه بالتبرع لجمعية "رسالة" الخيرية.

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ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.