جو أشقر: لهذا السبب تقصدت الظهور في الحمام بعملي "ضجران وزعلان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلق الفنان اللبنانيّ جو أشقر، منذ أيام، عملاً جديداً على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ضجران وزعلان" من كلمات سمير نخلة، ألحان جو أشقر وتوزيع سليمان دميان، ومن إخراج جو بو عيد، في خامس تعاون بينهما حصيلة 11 سنة عمل جمعتهما.

وتم تصوير العمل في منزل جو بو عيد بقالب كوميدي فريد من نوعه، يحاكي يوميات جو أشقر في الحجر المنزلي، بين القراءة، ألعاب الفيديو، الطبخ، التعقيم وغيره، ولكن بطريقة ممتعة وعفوية .

واللافت أن بوعيد استعان بتطبيق إنستغرام، ليكون الكليب العربي الأول الذي يصوّر على إنستغرام على طريقة اليوميات، إذ لم يتم إطلاق أي عمل بهذه الطريقة، النوعية، والجودة من قبل.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها جو أشقر أن يعرض في أعماله بعض المشاكل التي يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع بطريقة طريفة يحاول من خلالها عرض بعض الحلول التي يمكن أن تخرجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعانون منها.

تجدر الإشارة، الى أن الفنان ​جو أشقر كان قد أطلق سابقا ​أغنية حملت عنوان "​مصاري من وين​؟"، هي من كلمات وألحان ​نبيل خوري​ وتوزيع ​سليمان دميان​ وقد صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج بهاء خداج.

وأراد جو أشقر من خلال هذه الأغنية تسليط الضوء على الوضع الصعب في لبنان وجواره ومعاناة الشباب خلال هذه الأزمة وعدم قدرتهم على الزواج في الوقت الحالي والمصاعب المادية التي يعانون منها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان جو أشقر إذ تحدث عن كيفية إمضائه للوقت خلال الحجر المنزلي مؤكدا أنه منذ 15سنة هذه المرة الأولى التي يبقى خلاله كل هذا الوقت إلى جانب أولاده، لافتاً إلى أنه من محبي الطهي ويتلذذ في تحضير أشهى المأكولات.

كما أكد أنه يحاول جاهداً الحفاظ على التباعد الاجتماعي واعتماد أدنى سبل الوقاية لتخطي جائحة الكورونا.