مشهد النطق بإعدام "عشماوي" في "الاختيار" يشعل السوشال ميديا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر مشهد النطق بحكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، والذي عرض مساء اليوم ضمن أحداث حلقة المسلسل الرمضاني الاختيار والذي يجسد التاريخ المشرف للبطل المصري أحمد المنسي، حيث حقق مقطع الفيديو نسب مشاهدة عالية جعلته متصدر محركات البحث العالمية.

وتفاعل الجمهور بشدة مع الحلقة بصفة عامة والمشهد بصفة خاصة، والذي دارت أحداثه حول إلقاء الجيش الليبي القبض على القيادي التكفيري الهارب هشام عشماوي في محل إقامته بدرنة في ليبيا وهو يرتدي حزاما ناسفا رفض تفجيره، حيث سلم نفسه لتتسلمه السلطات المصرية من ليبيا ويقدم للسلطات للتحقيق والمحاكمة ثم يصدر الحكم عليه بالإعدام.

ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف في دور الضابط الذي يستجوب الإرهابي هشام عشماوي الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وأثناء مواجهته عشماوي في السجن وهو يرتدي بذلة الإعدام، يقول له: "أنا استجوبتك وخدت منك كل اللي أنا عاوزه بسهولة جدا وبسرعة وعرفت إنك عاوز مصحف وأنا جبتلك مصحف غالي عليا خدته من عزاء صديق عزيز علي قلبي اسمه محمد درويش".

وأضاف السقا في حواره مع "عشماوي": "انتوا صفتوه وهو في كمين الفرافرة، يا هشام إحنا لا بنسيب حقنا ولا بنسيب اللي غدروا بينا وزي ما جبناك هنحاسب اللي مشغلينك والأجهزة اللي بتدعمكم".

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وتنتهي الحلقة بمشهد تسجيلي حقيقي من لحظة تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، حيث يتم سؤاله قبل الإعدام "نفسك في حاجه يا هشام؟ عاوز تقول حاجة طيب؟" ليرد عشماوي قائلا "مبقاش ينفع خلاص" والتي كانت آخر عبارة يقولها قبل إعدامه.

وتتضمن الحلقة مشاهد دفن شهداء كمين البرث كل منهم في محل إقامتهم، بالاستعانة بمشاهد تسجيلية حقيقية لدفن الشهداء.

وتبرز الحلقة استعداد رجال القوات المسلحة للثأر للشهيد البطل أحمد المنسي ورجاله من خلال عمليات جديدة لتطهير أرض سيناء من دنس التكفيريين.

ومن تلك العمليات، هجوم قوات الصاعقة المصرية على التكفيريين الذين نفذوا الهجوم على كمين البرث في مداهمة سميت بـ"العملية منسي"، نجحت في تحقيق نتائج إيجابية بتصفية أكثر من 85 تكفيريا من بينهم القناص الذي قتل المنسي من ظهره، كما يتلقى عشماوي خبر استشهاد المنسي باستعجاب شديد حيث يقول "منسي اللي أعرفه محدش يقدر عليه".