خبر وفاة فيروز يهز لبنان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 22 مايو 2020 11:14 مساءً - ‏51 دقيقة مضت أخبار المشاهير 277 زيارة

هزت أنباء تحدثت عن وفاة أيقونة الفن العربي، اللبنانية فيروز، قبل أن ينفيها المكتب الصحفي للفنان اللبناني زياد الرحباني.

وكانت شائعات قد جرى تداولها على مواقع التواصل حول وفاة “فيروز”.

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وأوضح بيان المكتب أن السيدة فيروز بصحة جيدة، وهي لم تزر المشفى حتى وفي بيتها، بحسب “روسيا اليوم”.

وترددت شائعات في وقت سابق مفادها أن الفنانة دخلت مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حيث توفيت.

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن غسان الرحباني قوله “إن هذه الإشاعات تعاود الظهور كل شهرين…صحتها مثل الحديد”.