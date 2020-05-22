شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير لـ أمير كرارة بعد مشاركتهما فى الاختيار: أجدع وأطيب قلب عرفته فى الشغلانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على توجيه رسالة شكر للفنان أمير كرارة، بعد مشاركتهما في مسلسل الاختيار، الذي جسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، وتفاصيل الهجوم الإرهابي على كمين مربع البرث الذى استشهد فيه البطل "أحمد منسي"، بعد بطولة كبيرة حققها أمام العناصر التكفيرية.

ونشر أمير صورا تجمعه مع كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، من وراء كواليس تصوير المسلسل، وكتب قائلاً: "هقف كتير عند اليوم اللى قابلت فيه النجم الكبير أوى أمير كرارة، أجدع وأطيب قلب عرفته في الشغلانة دي، بجد الكلام عمره مهيديك حقك فاكتفى إنى أشكرك، شكرا على طيبة قلبك وشكرا على وقفتك جنب الصغير قبل الكبير، شكرا على حاجات كتير عملتها معايا معناها كبير أوى عندي وهفضل شايلهالك فوق راسي، نجم تتشرف إنك تقف قدامه، ألف مليون مبروك على النجاح اللى محصلش قبل كدة ويجعله في ميزان حسناتك، ربنا يزيدك ويجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطر الكل ويديك على قد روحك النقية اللى والله مافى منها اثنين".

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار أحداثا سريعة، حيث خيم الحزن والبكاء علي عائلة المقدم منسى، وعبرت زوجته عن حزنها الكبير لفقدان زوجها البطل، بعدما استشهد ورجاله البواسل فى كمين مربع البرث، فى الحلقة السابقة، كما أقيمت جنازة مهيبة لجنودنا ورجالنا الأبطال بعد استشهادهم فى كمين البرث، كما عبر الجندى خالد "محمد عز" عن حزنه عندما سأل الضابط أحمد خالد صالح "أنا قصرت فى حاجة يا فندم، أومال ليه ممتش زيهم"، ليرد أحمد خالد أن كل شىء بموعد من الله، والشهادة عندما تطلبها ستأتى فى موعدها.

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وعلي الجانب الآخر، الخوف دب فى قلب أبو عميرة القناص الإرهابى الذى أصاب المقدم أحمد منسى، وأكد أن الجيش المصرى لن يصمت عما حدث وسيدك حصوننا فى أقرب وقت، وخلال حديثه مع أحد التكفيريين أمر أن المجاهدات يتزوجن الانتحارى قبل موته بأسبوع، ثم بعد انتهاء فترة عدتها تتزوج من أخ آخر.

كما جهزت القوات المسلحة بقيادة النقيب أحمد خالد صالح قوة كبيرة من كتيبة الصاعقة، للانتقام من الإرهابيين والجماعات التكفيرية التى أثبتت المخابرات الحربية أن لهم يد فى عملية كمين البرث، حيث بثت لقطات حية من القضاء على التكفيريين بالطائرات والمدافع والدبابات. كما نفذت العناصر الإرهابية عملية انتحارية فى الواحات، والتى راح ضحيتها عدد من ضباط الشرطة والمجندين، والتى نفذت يوم 7 أكتوبر 2017.