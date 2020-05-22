شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يلتقط صورا مع أسرة خالد مغربى "دبابة".. ويؤكد: عشقت تجسيد دور الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد حمدى، الذى جسد شخصية النقيب شهيد خالد المغربى "دبابة" بمسلسل "الاختيار" الذى يعرض بطولات وحوش القوات المسلحة بمربع البرث بشمال سيناء، بقيادة أسطورة الشهداء أحمد المنسى، على زيارة أسرة الشهيد بمنزلها بمدينة طوخ بالقليوبية، لتقديم الدعم لهم على هذا البطل الذى قدموه فداء لهذا الوطن.

وأكد "حمدي" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن زيارته لأسرة الشهيد تأخرت كثيرا خلال عرض حلقات مسلسل الاختيار، وأنه كان حريصا جدا على التواصل المستمر مع الأخ الأكبر للشهيد خالد المغربى "أحمد"، والتعرف على رد فعله عن الحلقات التى يتم عرضها أولا بأول، مشيرا إلى أنه عشق تجسيد دور الشهيد بالمسلسل نظرا للسيرة التى كان يتمتع بها بين رفاقه بالقوات المسلحة.

وحرص "حمدي" على اصطحاب التقاط الصور التذكارية مع والد الشهيد خالد المغربى "دبابة"، ووالدته مع صورة الشهيد خالد دبابة، مؤكدا أنه سيكون على تواصل دائم مع الأسرة، معبرا عن سعادته برد الفعل الكبير الذى خلفته حلقة معركة مربع البرث الذى استشهد خلالها أسطورة الشهداء ورجاله الذين من بينهم خالد المغربى.

كما حرص الفنان محمد حمدى على الذهاب إلى مقابر الشهيد وقراءة الفاتحة على روح الشهيد بمقابره فى طوخ، والدعاء له وذلك بعد ردود الأفعال التى جاءت له بعد تجسيد دور الشهيد بالمسلسل، والتى أثنت على الدور الكبير الذى لعبه الفنان محمد حمدى وإجادته له وباقى زملائه بالعمل الفنى.



الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل 2



الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل 3

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الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل 4



الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل 5



الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل 6



الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل 7



الفنان محمد حمدى مع والد ووالدة الشهيد خالد مغربي وصورة البطل



الفنان محمد حمدي مع والدة الشهيد خالد مغربي 2



الفنان محمد حمدي مع والدة الشهيد خالد مغربي 3