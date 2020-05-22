شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: وضع يافطة نادى القرن الحقيقى بالزمالك ذكاء وعدم رضوخ للأمر الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، المعروف بانتمائه إلى نادى الزمالك، أن رفع لافته على بوابة نادى الزمالك بأنه نادى القرن الحقيقى ذكاء وعدم الرضوخ للأمر حتى لو بعد 50 عاما، وقال السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه بموقع تويتر:" رفع يافطة نادي القرن الحقيقي ذكاء وعدم رضوخ للأمر الواقع ..حتي ولو بعد 59 عاماً هناك أجيال ستسأل عن معني اليافطة وتبحث عن سجلات لتدرك الأمر إنما الإستسلام للأمر الواقع يحوّله لحقيقة حتي لو كان كذباً وتزويراً وفساداً كما هو الحال الآن . نحن نعلم ما نفعل".



مدحت العدل

وشهد قطبا الكرة المصرى الأهلى والزمالك أزمة نادى القرن العشرين الأفريقى تطورات فى الوقت الحالى، ودخلت منعطفا جديدا، فبعدما كان الأمر مقتصرًا على تقديم نادى الزمالك شكوى لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية من أجل تجريد النادى الأهلى من اللقب الذى حصل عيله منذ 20 عامًا بقرار من الاتحاد الأفريقي "كاف"، وذلك بغرض منحه للزمالك؛ تطور الأمر حاليًا بعدما قرر مسئولو النادى الأبيض تعليق لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقيتهم فى لقب نادى القرن الأفريقى.

إدارة الزمالك قررت تحريك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.