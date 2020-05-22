شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد إعدام عشماوى تريند على جوجل تزامنا مع بث الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت هاشتاجات الإرهابي هشام عشماوي والفنان أمير كرارة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" تزامنا مع بث الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذي يجسد حياة الشهيد أحمد المنسي ويلعب فيه الفنان أمير كرارة دور البطولة، ويتم إذاعته على فضائية "أون".





كما دخل مسلسل الاختيار قائمة تريندات محرك البحث الشهير "جوجل" في المملكة العربية السعودية أيضا، فيما دخل هشام عشماوي قائمة تريندات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر.







فيما تنوعت التغريدات حول لحظة إعدام الخائن التكفيرى هشام عشماوى، حيث قال أحمد ، عبر تغريدة لها بموقع تويتر: "لحظة اعدام هشام عشماوى ودا مصير كل خاين كوكب الأرض مفهوش مكان تقدر تهرب في وكلة هيتحاسب الاختيار للشعب"، وأضاف آخر: "آخر كلمة لهشام عشماوى مبقاش ينفع خلاص ضيعت نفسك بالظلم وقتلت أبرياء بالظلم و فعلا معدش ينفع خلاص لعنة الله عليك".



لحظة إعدام هشام عشماوى لحظة إعدام هشام عشماوى

وبدأت الحلقة الـ 29 من مسلسل الاختيار بمشهد وصول الدعم العسكري لكمين مربع البرث، ويدور حوار بين المجند خالد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عز وأحد الضباط، ثم جنازة شهداء الوطن، وحزن زوجة الشهيد أحمد المنسي وزوجته عقب استشهاده في ملحمة البرث.

وظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار، حيث قام بدور ضابط يستجوب الإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في محل إقامته بدرنة الليبية.

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ويظهر الفنان أحمد العوضي الذي يجسد شخصية "هشام عشماوي" مرتديا بدلة الإعلام، وتنتهي الحلقة بمشهد تسجيلي حقيقي للحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي.

وفي وقت سابق، سيطر مسلسل "الاختيار" على قائمة الأكثر بحثا فى محرك البحث الشهير "جوجل"، حيث احتل المركز الأول فى البحث بأكثر من 100 ألف عملية بحث بعد الحلقة 28 من المسلسل، والتى أثرت فى ملايين المشاهدين لتجسيدها ملحمة البرث والتى دافع فيها وحوش الجيش المصرى عن أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابى ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

وبدأت الحلقة الـ 28 بانتشار مكثف للتكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد المنسى.

وفى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.