شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور من أحدث إطلالة لـ سيرين عبد النور وتوجه رسالة لمتابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة سيرين عبد النور في أحدث إطلالة جديدة لها، من خلال 3 صور ظهرت فيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة: "قلوبنا بسيطة يفرحها كل اهتمام بسيط.. دخيل قلوبكن ومحبتكن واهتمامكن بتسوى الدنية كلها"، وقد نالت إطلالة النجمة سيرين عبد النور إعجاب متابعيها مثلما ظهر في تعليقات عديدة على الصور.



سيرين عبد النور

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وجهت مؤخرا رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الأمان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".



سيرين عبد النور

وقبل ذلك طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.