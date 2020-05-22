الاختيار الحلقة 29.. الصاعقة ترد حق منسى ورجالة.. وجنازة مهيبة للفدائيين

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وعلي الجانب الآخر، الخوف دب فى قلب أبو عميرة القناص الإرهابى الذى أصاب المقدم أحمد منسى، وأكد أن الجيش المصرى لن يصمت عما حدث وسيدك حصوننا فى أقرب وقت، وخلال حديثه مع أحد التكفيريين أمر أن المجاهدات يتزوجن الانتحارى قبل موته بأسبوع، ثم بعد انتهاء فترة عدتها تتزوج من أخ آخر.
كما جهزت القوات المسلحة بقيادة النقيب أحمد خالد صالح قوة كبيرة من كتيبة الصاعقة، للانتقام من الإرهابيين والجماعات التكفيرية التى أثبتت المخابرات الحربية أن لهم يد فى عملية كمين البرث، حيث بثت لقطات حية من القضاء على التكفيريين بالطائرات والمدافع والدبابات. كما نفذت العناصر الإرهابية عملية انتحارية فى الواحات، والتى راح ضحيتها عدد من ضباط الشرطة والمجندين، والتى نفذت يوم 7 أكتوبر 2017.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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