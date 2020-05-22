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شكرا لقرائتكم خبر عن فدوى تكتشف خداع فتحى بعدم إنجابها من خلال الخليج 365 فى الحلقة 29 من البرنس والان مع تفاصيل الخبر
وقام "رضوان" محمد رمضان بإرسال هذه الصورة التى تحمل اسم الخليج 365 إلى "فدوى" ليخبرها بأن زوجها "فتحى" أحمد زاهر لا ينجب، كما أرسل لها رسالة صوتية بصوت رأفت يخبرها بأن "فتحى" لا ينجب، بعد أن خدعها وأوهمها بأنها هي التي لا تنجب طوال هذه الفترة.
الاستعانة بموقع ”الخليج 365” ليست الأولى فى موسم دراما رمضان 2020، ففى أحد مشاهد الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" تصفح النجم محمود حميدة، الذى يجسد دور "سليم" ضمن الأحداث، موقع ”الخليج 365” وتحديدًا قسم الحوادث، ليقرأ خبر إطلاق النار على "ياسين الجمال" والذى يجسده النجم خالد النبوى، ليعطى للمشهد مصداقية وكأن الحادثة وقعت فى الحقيقة.
كما تم استعان أيضا بموقع ”الخليج 365” أثناء تصفح النجم هيثم شاكر للموقع على هاتفه، في الحلقة 21 من مسلسل "حب عمرى"، ليقرأ خبر "مقتل رجل أعمال ليلة زفافه فى ظروف غامضة" وهو الحدث الأساسى فى دراما الحلقة، وذلك فى محاولة من صناع العمل لإضفاء جانب المصداقية على أحداثه.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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كانت هذه تفاصيل خبر فدوى تكتشف خداع فتحى بعدم إنجابها من خلال الخليج 365 فى الحلقة 29 من البرنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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