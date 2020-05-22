شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من هنادى مهنى لـ أحمد خالد صالح بعد ظهوره فى الاختيار.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هنادي مهني رسالة حب لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، بعد ظهوره اليوم في الحلقة الـ 29 من مسلسل الاختيار، وقيادته لعملية هجوم على العناصر الإرهابية التى قادت هجوم مربع البرث، وقتل بعض القيادات التكفيرية.

ونشرت هنادى مهني صورة تجمعها مع خطيبها أحمد خالد صالح، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وقالت له: "نشأت لوحدي بدون أخوات أو أسرة في مصر، لقد اعتدت فعل كل الأشياء لوحدي بعد أن أصبحت مستقلة في سن مبكرة جدا، كنت لوحدي منذ أن كنت طفلة، وكنت دائماً خائفة من أي شيء، حتى التقيت بك، ولأول مرة لا أريد شيء غيرك، وجودك هو دائماً نعمة".

وأحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسعا بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.