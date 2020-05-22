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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من هنادى مهنى لـ أحمد خالد صالح بعد ظهوره فى الاختيار.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هنادي مهني رسالة حب لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، بعد ظهوره اليوم في الحلقة الـ 29 من مسلسل الاختيار، وقيادته لعملية هجوم على العناصر الإرهابية التى قادت هجوم مربع البرث، وقتل بعض القيادات التكفيرية.
ونشرت هنادى مهني صورة تجمعها مع خطيبها أحمد خالد صالح، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وقالت له: "نشأت لوحدي بدون أخوات أو أسرة في مصر، لقد اعتدت فعل كل الأشياء لوحدي بعد أن أصبحت مستقلة في سن مبكرة جدا، كنت لوحدي منذ أن كنت طفلة، وكنت دائماً خائفة من أي شيء، حتى التقيت بك، ولأول مرة لا أريد شيء غيرك، وجودك هو دائماً نعمة".
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I grew up alone, no brothers, no sisters, no family in egypt and I got used to do everything on my own. I’ve been independent wayy earlier than I should, had my own business at the age of 17. Travelled alone since I was a kid. Scared from nothing I was so ready to conquer this planet all alone.. till I met YOU, for the first time I can’t and don’t want anything but you, nothing makes me strong, happy, proud but you, I even ask myself how my life was before meeting you and I can’t even see it. Your presence is truly a blessing. Thank you for tolerating me I know it’s definitely not easy at all, such a superhero how do you do that? Thank you for being on my side in my worst days. Love u babe♥️
A post shared by هنادي مهنى - Hanady Mehanna (@hanadymehanna) onMay 22, 2020 at 10:59am PDT
وأحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسعا بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.
لم تكن معركة "البرث" للشهيد أحمد منسى ورفاقه مجرد معركة عادية لكنها كانت ملحمة عسكرية، فهي أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وسطرت تلك الملحمة الشرف والمجد لكل الشهداء، وفي حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" أوجع المنظر قلوبنا ورغرغت عيوننا بالدموع لكننا في النهاية لدينا يقين بأن كل شهيد مكانه الجنة مع الصديقين والأنبياء.
جسد المخرج بيتر ميمي في الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث وتفاصيل تلك المعركة ليكشف البطولات والتضحيات لأبطال كمين البرث الذي أصبح بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية ولتلك الحلقة رسائل كثيرة تصل لـ 10 رسائل أهمها التوثيق لهذه المعركة حتي يعرف الأجيال الحالية والمقبلة كم التضحيات فثمن الأمن والأمان الذي نعيشه راح بسببه آلاف قد استشهدوا من أجلنا.
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