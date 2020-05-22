شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب مازحا: بعد وفاة كتكت وسالم ومدحت مات المشاهدون جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان محمد دياب متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة له في مشهد تمثيلي، وكأن رصاصة اخترقت قلبه، معلقا على وفاة شخصية "كتكت" في مسلسل البرنس، وكذلك استشهاد "سالم" في مسلسل الاختيار إلى جانب وفاة مدحت في مسلسل فرصة تانية.

وعلق النجم محمد دياب على الصورة مازحا: "وبعد موت كتكت وموت سالم.. مات مدحت ومات المشاهدون جميعاً.. فرصة تانية"، فيما علقت زوجته هاجر الإبياري قائلة: "قطعت الفانلة.. طيب لما ترجعي".



محمد دياب

وجسد الفنان محمد دياب شخصية "كتكت" في مسلسل البرنس وانتهى دوره بوفاته على يد "رضوان البرنس" حينما حاول قتله بالاتفاق مع "فتحي"، كما لعب دور "سالم" في مسلسل "الاختيار" واستشهد أثناء دفاعه عن "أحمد المنسي"، كما جسد شخصية "مدحت"، حيث كان متزوجا من "مريم" وكان يضربها ويعنفها حتى دخل السجن ثم خرج وطلق زوجته.

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وفي وقت سابق، بث الفنان محمد دياب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أكد فيه أن شخصية مدحت التي جسدها في المسلسل ليست شخصيته الحقيقة، مؤكدا أنه يتعامل مع زوجته بما يرضي الله.

وقال النجم محمد دياب في الفيديو: "السلام عليكم.. بالنسبة للناس اللي بتسألني أنت بتعذّب مراتك وتبهدلها وتعاملها في البيت زي شخصية (مدحت) يا جماعة والله تمثيل وأكيد في بيتي غير كده خالص".

وتابع: "بعامل مراتي بما يرضي الله، وإيدي تتقطع قبل ما أمد إيدي عليها وعمري ما أقدر أمد إيدي على مراتي، وعشان أثبت صدق كلامي جايب مراتي أشهدها".

ثم سأل زوجته هاجر الإبياري التي ظهرت وعلى وجهها كدمات يبدو أنها "مزيفة" وتم عملها بـ"المكياج"، قائلا لها: "مش كدة يا حبيبتي.. قوليلهم أنك زي الفل"، فردت عليه قائلة: "أنا زي الفل". وعلقت عليه زوجته في التعليقات: "الحمد لله.. أنا زي الفل"، كما علقت الفنانة أيتن عامر قائلة: "والله توقعت".