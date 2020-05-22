شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 29.. يسرا تواجه حلا شيحة بحقيقتها وتصفعها بالقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بصفع شقيقتها حلا شيحة في النيابة بعد مواجهتها بقتلها لابنها هشام، حيث قالت يسرا لحلا على الحقيقة وإنها وراء توريطها في قضية المخدرات لتدخل السجن وتتعذب لأن الموت بالنسبة لها رحمة.

كما قامت يسرا بمواجهة خالد سرحان بما فعله وأنها السبب في قتله لزوجته عبير صبري، كما أنها قامت بمسح الفيديو الفاضح لعبير صبري حتى لا ينجو خالد سرحان من حبل المشنقة وتسجل القضية دفاع عن الشرف.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.