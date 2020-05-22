شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد حمدى فى زيارة لعائلة الشهيد خالد دبابة بعد تجسيد شخصيته فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خالد مغربي دبابة، بطل وجنبه احنا غلابة"، هكذا تغنى الكثيرون باسم الشهيد البطل "خالد مغربي" الذي استشهد ضمن العملية الإرهابية التي نظمتها العناصر التكفيرية على كمين مربع البرث، بعد بطولة كبيرة لمساعدة الشهيد أحمد صابر منسي وسط تبادل إطلاق النار حتى استشهد بسيارة مفخخة أثناء محاولته الوصول لكمين مربع البرث.

وشهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة الشهيد "أحمد صابر منسي"، التي عرضت أمس، تفاصيل البطولة الكبيرة التي قام بها منسي ورجاله في التصدي للعناصر التكفيرية أثناء هجومه على الكمين، بالإضافة إلى مشهد استشهاد البطل خالد دبابة الذي قام بتجسيد شخصيته الفنان محمد حمدي.

Advertisements

وفي لفتة إنسانية للفنان "محمد حمدي"، الذي نجح في تجسيد شخصية الشهيد "خالد دبابة"، زار اليوم عائلة الشهيد البطل "دبابة" في معقل رأسه بالدقهلية، ليلتقى والدته ووالده في منزلهما، ويلتقط بعض الصور معهما عقب نجاح الحلقة الـ 28 من المسلسل بشكل كبير، وظهر "حمدي" في زيارته لمنزل الشهيد "خالد دبابة"، وهو ممسكاً بصور الشهيد ويتوسط والده ووالدته.

وحرص الفنان محمد حمدى على تسجيل مقطع فيديو يسرد من خلاله تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "خالد دبابة"، التي جسدها ضمن أحداث المسلسل قائلاً: "خالد دبابة مشهور بالاسم دا، مش مرتبطة بجسمه وكدا، متعارف عليه إن أول حاجة بتخش في الاقتحامات هي الدبابة، وهو كان أول واحد بيدخل في الاقتحامات، بيفور الأقفال وبيفتح الباب برجله"، مضيفاً: "خالد شاب في العشرينات من الدقهلية، دبابة عاش مع منسي فترة طويلة، كلوا وشربوا مع بعض".

وتابع: "أنا سعيد جدا جدا إنى كنت جزء من هذا العمل، وفخور جدا، ويا رب نكون يا رب وصلنا الرسالة مضبوطة للناس كلها، والكبار والصغار".