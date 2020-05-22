شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقدم حفل ثالث أيام العيد من مسرح الصوت والضوء على DMC.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل حفل ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الذى ستقوم بإحيائه النجمة أنغام، من على مسرح الصوت والضوء.

ونشر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يوضح تفاصيل الحفل المقرر اذاعته في تمام الساعة العاشرة مساءً من على مسرح الصوت والضوء عبر قناة DMC.

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وفى تصريحات سابقة للنجمة أنغام، قالت: "إن الأغنية التى أطلقتها عن فيروس كورونا تحمل الكثير من المشاعر، حيث عرضها الشاعر أمير طعيمة عليها ووافقت على الفور بعد أن علمت أنها ستقدم الأمل للناس، وتشعرهم بأن الأيام الصعبة ستمر، فى ظل ما يعانيه العالم من فيروس كورونا المستجد، وهو ما أعجبت به في الأغنية".

وأضافت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أنها توجه الشكر لكل الناس التي شاركت في العمل، وأنهم أرادوا توصيل رسالة للمواطنين بأن تلك الأيام ستمر من خلال أغنية "هتعدى"، مشيرة إلى أنها الآن تعمل على تجهيز أعمال للفترة القادمة، حتى أنها لم تحدد طريقة عرضها، ويمكن أن تعتمد على حفلات الأون لاين من خلال استوديو صغير وتقديم أغانى للناس عبر الإنترنت، وأنها تعمل على تسجيل أغانى الآن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفكر فى أن تطلق أغانى في العيد، حيث ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أنها تخشى من النزول في الشارع، وأن أبناءها حريصون على التباعد الاجتماعى، حتى أنهم لا يسلمون على جدتهم كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.