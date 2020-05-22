شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 29.. جومانا مراد تطعن بيومى فؤاد بالسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "خيانة عهد" قيام جومانا مراد بطعن بيومي فؤاد بسكين في بطنه، وتعود القصة لقيام يسرا بالتعاون مع تاجر المخدرات "جلال" بوضع مسحوق يتسبب لجومانا في أزمة تنفس ومغص داخل كيس الهيروين وذلك لتستطيع الضغط عليها وتسجيل اعترافها بأنها بمشاركة حلا شيحة فى قتل هشام نجل يسرا، وهو ما نجحت فيه يسرا حيث سجلت لها الاعتراف.

واكتشفت يسرا أن جومانا مراد تسجل لقاءهما سويا لذلك قامت بالحصول على الكاميرا واللاب توب والهاتف المحمول لجومانا لحماية نفسها وعندما علمت جومانا بأن يسرا تتلاعب بها رفعت عليها السكين لتطعنها، وفى تلك الأثناء دخل بيومي فؤاد ليتلقى الطعنة بدلا من يسرا.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

Advertisements

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.